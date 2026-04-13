Castaman Siset | Nuovi farmaci per l' emofilia ma mancano specialisti per gestirli

A Roma, un rappresentante di un'associazione di settore ha evidenziato come siano arrivati nuovi farmaci per il trattamento dell'emofilia, ma allo stesso tempo si registri una carenza di medici specializzati in grado di gestirli adeguatamente. La questione riguarda la formazione di professionisti e la distribuzione di risorse, evidenziando un disallineamento tra le innovazioni terapeutiche e le competenze disponibili. Questa situazione coinvolge direttamente il percorso di cura dei pazienti affetti dalla malattia.

Roma, 13 apr. (Adnkronos Salute) - "La mancanza di specialisti formati alla gestione dei nuovi farmaci porta ad un paradosso: abbiamo sempre più farmaci capaci di cambiare non solo l'aspettativa di vita, ma anche la qualità di vita dei pazienti, quindi risulta assolutamente incongruo il fatto di non avere esperti che siano in grado di gestirli in maniera appropriata". Lo ha detto Giancarlo Castaman, presidente della Società italiana per lo studio dell'emostasi e della trombosi - Siset, intervenendo oggi a Roma al convegno per la XXII Giornata mondiale dell'emofilia (17 aprile), promosso da FedEmo - Federazione delle associazioni emofilici Ets.🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Castaman (Siset): "Nuovi farmaci per l'emofilia ma mancano specialisti per gestirli" Leggi anche: Giornata emofilia, Gemmato: "Prioritario formare nuovi specialisti"