Giornata emofilia Riva Cnel | Servono più specialisti formati da valorizzare

In occasione della Giornata dell’Emofilia, un rappresentante del Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro ha sottolineato l’importanza di aumentare il numero di specialisti qualificati nel settore. Ha evidenziato come il ruolo dei professionisti che si occupano dei pazienti emofilici sia fondamentale e che sia necessario valorizzarli attraverso una formazione adeguata. La discussione si è concentrata sulla formazione di queste figure professionali per migliorare l’assistenza ai pazienti.

Roma, 13 apr. (Adnkronos Salute) - "Il Cnel è la casa dei corpi intermedi: per noi il primo aspetto importante è formare i professionisti che curano i pazienti emofilici. Il fatto critico è che non ci sono più colleghi che vogliano dedicarsi a questo tipo di attività ed è necessario capirne le ragioni, come le difficoltà di accesso al mondo del lavoro. Non si può pretendere che le persone facciano volontariato per anni, perché è un mestiere che prevede un grosso impegno da molti punti di vista: il medico che si occupa del paziente emofilico, infatti, è una persona che non stacca mai dal punto di vista lavorativo ed è un aspetto che va riconosciuto, anche economicamente".🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Giornata emofilia, Riva (Cnel): "Servono più specialisti formati da valorizzare" Leggi anche: Giornata emofilia, Gemmato: "Prioritario formare nuovi specialisti"