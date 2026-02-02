Università della Calabria Candeloro Bellantoni è il nuovo Direttore Generale

Questa mattina, all’Università della Calabria, Candeloro Bellantoni ha preso ufficialmente il suo posto come nuovo Direttore Generale. La cerimonia di insediamento si è svolta senza clamore, con Bellantoni che ha subito iniziato a pianificare i prossimi passi per l’ateneo.

Lunedì mattina Candeloro Bellantoni ha ufficialmente assunto l’incarico di Direttore Generale dell’Università della Calabria. L’avvio del mandato è stato segnato da un primo incontro istituzionale con il Rettore Gianluigi Greco, occasione di confronto sulle principali sfide che attendono l’Ateneo nei prossimi anni. La nomina del Direttore Generale rappresenta un passaggio di particolare rilievo per l’Unical, impegnata a proseguire il proprio percorso di crescita e innovazione, con un’attenzione sempre maggiore al rafforzamento dell’assetto amministrativo e all’efficienza dei servizi a supporto della comunità accademica. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Università della Calabria, Candeloro Bellantoni è il nuovo Direttore Generale Approfondimenti su Università della Calabria Dal 1° febbraio Candeloro Bellantoni nuovo Direttore generale dell’Università della Calabria A partire dal 1° febbraio 2026, Candeloro Bellantoni assumerà il ruolo di Direttore generale dell’Università della Calabria. Università, Fulvio Celico nuovo Direttore del Dipartimento di Scienze Chimiche, della Vita e della Sostenibilità Ambientale Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Università della Calabria Argomenti discussi: Unical, ecco Carrozza e Profumo nel Cda. Greco: Una guida per la mia giovane squadra; Unical, ecco il nuovo Cda: dentro i due ex ministri Profumo e Carrozza · CosenzaChannel.it; Università di Parma, cambio al vertice amministrativo: Nicolosi nuovo direttore generale; Insediato Cda Unical, due ex ministri dell'Università tra i componenti. UNICAL E' PRESTIGIO | Titolari del dicastero dell’Istruzione fra il 2011 e il 2014 con i governi Monti e Letta, entrano a far parte della governance dell’Ateneo sotto la guida di Gianluigi Greco. Presentato anche il nuovo direttore generale Candeloro Bellanton facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.