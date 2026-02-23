Referendum Giustizia Compagnia delle opere promuove un confronto in città

La Compagnia delle Opere Sicilia promuove un confronto pubblico per il referendum sulla giustizia, previsto per il 22 e 23 marzo 2026, a causa dell’interesse crescente tra i cittadini. L’evento, intitolato “Una scelta consapevole per una giustizia più giusta”, si terrà giovedì 12 marzo alle 19 al Sal, in via. L’obiettivo è favorire un dibattito aperto e informato sulla riforma in discussione. La partecipazione è aperta a tutti gli interessati.

In vista del referendum confermativo della legge costituzionale sulla giustizia in programma domenica 22 e lunedì 23 marzo 2026, Compagnia delle Opere Sicilia organizza l'evento pubblico, "Una scelta consapevole per una giustizia più giusta", che si terrà giovedì 12 marzo alle 19 al Sal, in via Indaco 23. L'appuntamento, si legge in una nota, è stato pensato come un'occasione di approfondimento, con l'obiettivo di contribuire a un dibattito pubblico autorevole su un tema centrale per la vita democratica del Paese.

