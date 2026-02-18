Il comandante anarchico Emilio Canzi ha lasciato un album privato che rivela aspetti inediti della sua vita. La scoperta di questa raccolta fotografica, nascosta tra documenti personali, mostra momenti quotidiani e incontri con altri resistenti. Canzi, noto per la sua attività clandestina, aveva conservato immagini che testimoniano la sua umanità e i sacrifici fatti durante la lotta. Questa scoperta permette di conoscere meglio l’uomo dietro l’eroismo. Le foto saranno esposte al pubblico in una mostra dedicata ai protagonisti dimenticati della Resistenza.

Nella storia della Resistenza italiana, accanto ai nomi più noti, spiccano figure che hanno inciso in profondità, pur restando ai margini della memoria pubblica. Emilio Canzi è una di queste. La sua vicenda è raccontata nel volume Il comandante anarchico e le sue battaglie nel cuore del ’900. Emilio Canzi, vita, lotta e memoria tra documenti e fotografie inedite di Christian Donelli, Franco Sprega e Cristiano Maggi (Ravizza Editore, 2025). Nato a Piacenza il 14 marzo 1893, si affaccia alla vita adulta in un’Italia dilaniata dalla Prima Guerra Mondiale. Dopo aver prestato servizio come bersagliere nel 1913 in Libia, viene arruolato in un battaglione di fanteria sul fronte italo-austriaco, partecipa alla battaglia di Vittorio Veneto del 1918 ed è promosso sergente maggiore. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Il comandante anarchico, l’album privato di Emilio Canzi svela la dimensione umana di un eroe della Resistenza

