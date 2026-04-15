Emiliano consigliere giuridico di Decaro terzo no dal Csm
La terza commissione del Consiglio superiore della magistratura ha espresso un parere negativo riguardo alla nomina di Emiliano come consigliere giuridico di Decaro. Questa decisione rappresenta il terzo rifiuto da parte dell’organo di autogoverno della magistratura in relazione alla nomina dell’individuo. La questione riguarda un incarico che coinvolge un consigliere giuridico legato a una figura politica locale.
ROMA – La terza commissione del Consiglio superiore della Magistratura ha bocciato per la terza volta, con voto unanime, la richiesta presentata dalla Regione Puglia per l’affidamento “fuori ruolo” dell’incarico di consigliere giuridico della Giunta di Antonio Decaro all’ex governatore e magistrato Michele Emiliano. Lo scrive Vincenzo D’Errico per FoggiaReporter IlSipontino.net.🔗 Leggi su Ilsipontino.net
Emiliano consigliere giuridico di Decaro, il Csm stoppa la nomina: "Dubbi sull'inquadramento del ruolo"L'organo di autogoverno della Magistratura ha sollevato "alcune difficoltà di inquadramento" rispetto alla richiesta formulata dalla Regione Brusca...
Il Csm gela Decaro: Emiliano non può fare il consulente giuridico della Regione PugliaLa telenovela del collocamento del magistrato Michele Emiliano nel ruolo di "consulente giuridico" del governatore pugliese Antonio Decaro registra...