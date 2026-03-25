Il Consiglio superiore della magistratura ha deciso di interrompere la procedura di nomina di Michele Emiliano come consigliere giuridico del presidente della Regione. La decisione è arrivata a causa di dubbi sollevati sull'inquadramento del ruolo, portando così a una sospensione della nomina in corso.

L'organo di autogoverno della Magistratura ha sollevato "alcune difficoltà di inquadramento" rispetto alla richiesta formulata dalla Regione Brusca frenata sulla nomina di Michele Emiliano come consigliere giuridico del presidente della Regione, Antonio Decaro. Attraverso una nota ufficiale, la III Commissione del Csm ha trasmesso al Governatore l'orientamento istruttorio riguardo alla richiesta di avvalersi di Emiliano quale consigliere giuridico del presidente, nomina adottata il 16 gennaio scorso, dopo il bailamme sorto in campagna elettorale con il veto posto dall'ex europarlamentare sulla candidatura del suo precedessore al Consiglio Regionale. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

© Foggiatoday.it - Emiliano consigliere giuridico di Decaro, il Csm stoppa la nomina: "Dubbi sull'inquadramento del ruolo"

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