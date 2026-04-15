Emilia-Romagna alla ricerca di altre frontiere

All'evento Vinitaly, nella cornice di Cantina QN, si è presentata un'Emilia-Romagna pronta a sperimentare nuove strade per il proprio settore vitivinicolo. La regione ha mostrato l'intenzione di ampliare i confini tradizionali del vino, inserendosi in un contesto che valorizza anche olio e grano, prodotti storici e simbolo del modo di vivere mediterraneo. Questa proposta mette in evidenza il desiderio di innovare mantenendo salde le radici territoriali.

È un’Emilia-Romagna che non ha paura di osare quella che si presenta a Cantina QN, lo spazio di Quotidiano Nazionale a Vinitaly, immaginando nuove frontiere per il prodotto che da più tempo, insieme a olio e grano, incarna l’essenza del vivere mediterraneo. Innovazioni quali il vino in lattina proposto dalle Cantine Sgarzi Luigi di Castel San Pietro Terme: “Cerchiamo di interpretare le esigenze dei consumatori internazionali – spiega la titolare Anna Sgarzi - tra queste anche quelle di potersi approcciare a un vino a basso grado, prodotti che esistevano già ma avevano bisogno di essere comunicati meglio”. L’azienda ha anche investito su un contenitore particolare, la lattina: “È un contenitore pratico, facile da trasportare, che non toglie nulla al gusto del vino – spiega – Speriamo un giorno di cessare di essere una novità”.🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Emilia-Romagna alla ricerca di altre frontiere Leggi anche: Ricerca sanitaria. Emilia-Romagna da podio, 35 progetti e 14 milioni L’Emilia-Romagna domina la ricerca sulla salute: ecco in cosa primeggiano le strutture bolognesiIl sistema sanitario dell’Emilia-Romagna consolida il proprio primato nazionale nella ricerca scientifica, posizionando i suoi cinque Irccs ai...