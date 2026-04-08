L’Emilia-Romagna domina la ricerca sulla salute | ecco in cosa primeggiano le strutture bolognesi

L’Emilia-Romagna si distingue nel settore della ricerca sulla salute, con le strutture di Bologna che ottengono riconoscimenti a livello nazionale. I cinque Irccs della regione si collocano ai primi posti nelle valutazioni del ministero e si aggiudicano il podio nel Bando Ricerca finalizzata 2024. La regione continua a rafforzare la propria posizione nel panorama scientifico legato alla sanità.

Il sistema sanitario dell’Emilia-Romagna consolida il proprio primato nazionale nella ricerca scientifica, posizionando i suoi cinque Irccs ai vertici delle valutazioni ministeriali e conquistando il podio nel Bando Ricerca finalizzata 2024. Con 35 progetti vincitori e un finanziamento. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

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Emilia-Romagna, affitti brevi al vaglio della Consulta: boom di strutture e polemiche sui diritti dei residenti.Affitti Brevi sotto Sottotono: La Legge Regionale Emilia-Romagna al Banco di Giustizia Costituzionale La legge regionale sull'affitto breve in...

Temi più discussi: Il 92% donne e circa 8 su 10 di origine straniera: 70mila lavoratrici domestiche in Emilia-Romagna; Lavoro, in Romagna 42 mila assunzioni: traina il turismo a Rimini. Ma domina il tempo determinato; Assistenza agli anziani. I contratti sono in calo: Tanti offrono lavoro h24; Colf e badanti in calo (e spesso irregolari) in Emilia-Romagna: famiglie in emergenza.

L’Emilia-Romagna domina la ricerca sulla salute: ecco in cosa primeggiano le strutture bolognesia Regione è prima in Italia per numero di progetti finanziati presentati da Aziende sanitarie, con una forte leadership di donne e ricercatori under 40 ... bolognatoday.it

Medio Oriente in fiamme, l’Emilia-Romagna teme il peggio per 3,5 miliardi di exportEmirati Arabi, Arabia Saudita, Israele, Iraq e Kuwait sono i paesi verso cui la regione esporta di più, soprattutto in macchinari ... bologna.repubblica.it

Siamo stati in Emilia-Romagna per scoprire dal vivo i segreti del Sassuolo, una delle realtà che sta investendo di più nel proprio settore femminile Nessun altro club fra quelli di Serie A conta un numero maggiore di tesserate: dal vivaio fino alla prima squadra. - facebook.com facebook

NESSUNO HA PIÙ TESSERATE DEL SASSUOLO: MA COME STA SVILUPPANDO LA SQUADRA FEMMINILE Siamo stati in Emilia-Romagna per scoprire dal vivo i segreti del @SassuoloUS, una delle realtà che sta investendo di più nel proprio settore fem x.com