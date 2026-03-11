Un ’centro estetico’ al San Gerardo Manicure per le pazienti oncologiche

Al centro ricerca fase 1 dell’ospedale San Gerardo è stato avviato “Mani in Cura”, un progetto che offre manicure gratuite alle pazienti oncologiche. Le donne possono ricevere questa cura nel tempo di attesa tra le terapie di chemioterapia o protocolli sperimentali. L’iniziativa mira a offrire un momento di relax e cura durante le sedute di trattamento.

Una pausa di colore e cura nel pieno delle terapie oncologiche. Al centro ricerca fase 1 del San Gerardo ha preso il via “ Mani in Cura ”, un progetto che offre alle pazienti manicure gratuite durante i momenti di attesa della chemioterapia o dei protocolli sperimentali. E se le donne avessero inventato la manicure per tenersi per mano? A questo ha pensato l’oncologa Marina Cazzaniga, da otto anni alla guida del centro. "Qui ci sono molti momenti di attesa - spiega la dottoressa -. Abbiamo pensato che offrire un trattamento di manicure potesse essere un piccolo gesto di benessere per rendere l’attesa non solo più sopportabile, ma anche significativa. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

