Sangue | nuovo appuntamento con la donazione a San Vito dei Normanni

Questa settimana si torna a donare sangue a San Vito dei Normanni. L’Avis locale, insieme al centro trasfusionale di Brindisi, organizza una nuova raccolta venerdì 13 febbraio a partire dalle 15. La giornata si svolge nella sede dell’associazione, e chi può, è invitato a partecipare per aiutare chi ha bisogno di trasfusioni.

Iniziativa organizzata dall'Avis per venerdì 13 febbraio una raccolta di sangue, dalle ore 15.00 alle ore 19.00, presso la sede Asl, in viale Onu SAN VITO DEI NORMANNI - L’Avis Comunale di San Vito dei Normanni, in collaborazione con ilC entro trasfusionale di Brindisi, organizza per venerdì 13 febbraio una raccolta di sangue, dalle ore 15.00 alle ore 19.00, presso la sede Asl, in viale Onu. Coloro che vogliono partecipare possono prenotarsi chiamando il numero 3285362169. La prenotazione è obbligatoria al fine di garantire la massima sicurezza a tutti i donatori, adempiere a quanto previsto dalla circolare della Asl ed ottimizzare la gestione delle operazioni.🔗 Leggi su Brindisireport.it Approfondimenti su San Vito Dei Normanni San Vito Dei Normanni, al via la nuova stagione teatrale: in programma otto spettacoli Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su San Vito Dei Normanni Argomenti discussi: Predoni e romanticismo si danno appuntamento nella nuova ministagione di Fallout 76!; Ricette mediche, nuova durata impegnative: la validità in base alla prenotazione. Cosa cambia nel Lazio; CAPURSO: CARTELLONE EVENTI INVERNO 2026. APPUNTAMENTI DA FEBBRAIO A MARZO TRA INCONTRI, PRESENTAZIONI DI LIBRI, ATTIVITÀ FORMATIVE, INIZIATIVE SPORTIVE E MOLTO ALTRO; Trasporto gratuito per visite di invalidità: i ringraziamenti. Grave emergenza sangue al Moscati, nuovi appello e l’esempio di operatori e personaleAVELLINO- Alessia, Ahmed, Francesco, Paola, Angelo, Antonio, Francesca, Giuseppe: sono medici, infermieri, operatori socio-sanitari, studenti universitari del Polo didattico, tecnici di laboratorio ch ... irpinianews.it Minori: sabato 7 donazione sangue in Piazza Cantilena. Un gesto che salva una vitaUn gesto semplice, ma capace di fare la differenza tra la vita e la morte. È questo il messaggio che accompagna la nuova giornata di donazione del sangue promossa a Minori, dove istituzioni e volontar ... ilvescovado.it 10 febbraio – Giorno del Ricordo Il Comune di San Vito Chietino ricorda le vittime delle foibe e l’esodo giuliano-dalmata, rinnovando l’impegno a custodire la memoria storica nel rispetto della verità e dei valori di pace e convivenza civile. Comune di San V - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.