Strage di Crans Montana Giletti mostra nuove immagini con Cyane Panine nel momento dell’incendio

Giletti ha diffuso nuove immagini di Cyane Panine durante l’incendio a Crans Montana, causato da un cortocircuito nel locale Le Constellation. Nel video, si vede la donna con il casco mentre cerca di mettersi in salvo, offrendo uno sguardo inedito sulla scena. Le riprese sono state registrate da una telecamera di sicurezza poco prima che le fiamme si intensificassero. Le immagini mostrano un dettaglio mai visto prima sulla dinamica dell’accaduto.

Giletti manda in onda il video inedito di Cyane Panine col casco al Le Constellation e il momento dell’incendio da una prospettiva diversa. Nuovi dettagli anche sul padre di Jacques Moretti. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Cyane Panine, chi era la ragazza col casco dell’incendio di Crans-MontanaCyane Panine era una giovane cameriera di 24 anni del bar Le Constellation a Crans-Montana, coinvolta nell’incendio di Capodanno in Svizzera.

Leggi anche: Cyane Panine: chi è la "donna con il casco" morta nell'incendio di Crans-Montana. La famiglia respinge le accuse

