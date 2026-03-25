Crans-Montana la porta d' emergenza del bar chiusa 1 minuto prima dell' incendio; sospettato il barman Thomas Gaëtan - VIDEO

Nella località di Crans-Montana, la porta d'ingresso di un bar è stata chiusa un minuto prima che si verificasse un incendio. Un individuo, identificato come il barman, è stato sospettato e ripreso in un video. I pubblici ministeri di Roma prevedono di recarsi a Sion il 25 e il 26 marzo per un nuovo incontro con le autorità svizzere, finalizzato a ottenere ulteriori documenti per il procedimento in corso.

Il 25 e il 26 marzo i pm di Roma saranno a Sion in occasione di un nuovo incontro con le autorità svizzere volto a raccogliere ulteriori documenti da inserire nel procedimento. Nella giornata di oggi è inoltre prevista l'audizione di Rozerin Ozkaytan, giovane fotografa del Constellation e testimone. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Crans-Montana, la porta d'emergenza del bar chiusa 1 minuto prima dell'incendio; sospettato il barman Thomas Gaëtan - VIDEO Articoli correlati Strage di Crans-Montana: la porta di sicurezza del Constellation chiusa pochi secondi prima dell’incendioA pochi mesi dalla tragedia di Capodanno al Constellation di Crans-Montana, emergono nuovi dettagli destinati a riaccendere il dibattito sulle... Incendio Crans-Montana, Moretti arrestato: “La porta di emergenza era chiusa”, l’ammissione ai pmSvolta nell’inchiesta sull’incendio al Constellation di Crans-Montana: il proprietario Jacques Moretti, arrestato con la moglie, ha ammesso che la... Contenuti e approfondimenti su Crans Montana la porta d'emergenza del... Temi più discussi: Crans-Montana, la porta d'emergenza del Constellation chiusa un minuto prima dell'incendio; Crans Montana, la porta del locale sbarrata un minuto prima del rogo. Oggi i pm italiani a Sion; Uno schema Ponzi dietro la strage di Crans-Montana?; Tra emozioni e diritto: il caso Crans-Montana analizzato da un procuratore svizzero. Crans Montana, la porta di sicurezza del Constellation chiusa 60 secondi prima del rogo: il dettaglio in un videoUn filmato di 31 secondi, in possesso degli inquirenti, mostrerebbe un dipendente armeggiare con un chiavistello e bloccare l'uscita ... fanpage.it Strage di Crans-Montana: la porta di sicurezza del Constellation chiusa pochi secondi prima dell’incendioA pochi mesi dalla tragedia di Capodanno al Constellation di Crans-Montana, emergono nuovi dettagli destinati a riaccendere il dibattito sulle responsabilità ... thesocialpost.it Crans Montana, la porta di sicurezza del Constellation chiusa 60 secondi prima del rogo: il dettaglio in un video x.com Crans-Montana, pm Roma in trasferta a Sion: nell'inchiesta nuovo video - facebook.com facebook