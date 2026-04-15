L’emergenza in casa giallorossa si fa sempre più complicata con un confronto tra i medici e il club riguardo le condizioni di Wesley. La situazione si aggrava anche con l’aggiunta di Pisilli allo stesso reparto che si occupa di Wesley e Dybala, in vista della partita di sabato contro l’Atalanta. La discussione riguarda principalmente le modalità di gestione dei recuperi e i tempi di rientro dei giocatori infortunati.

L’infermeria giallorossa affronta un momento di massima pressione con l’aggiunta di Pisilli al medesimo reparto che cura Wesley e Dybala, in vista della sfida di sabato contro l’Atalanta. Mentre il giovane Pisilli recupera da una distorsione alla caviglia, si accende una controversia interna tra la dirigenza e lo staff medico riguardo alla disponibilità del brasiliano Wesley. Gli ultimi accertamenti clinici su Pisilli hanno fornito notizie incoraggianti: non ci sono lesioni rilevate. Nonostante la persistenza di fastidi fisici, la sua presenza per il match contro l’Atalanta è da considerarsi possibile. Al contrario, Mancini ha già superato i test e riprende regolarmente le attività sul campo.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Emergenza giallorossa: scontro tra medici e club per Wesley

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