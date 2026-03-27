Infortunio Wesley | tegola in casa giallorossa nella volata Champions Le ultime

Un infortunio ha colpito l’esterno brasiliano della Roma, creando preoccupazioni in vista della fase finale della qualificazione in Champions League. La società ha comunicato le condizioni dell’atleta, senza specificare i dettagli clinici. La notizia arriva in un momento cruciale per la squadra, impegnata nelle ultime partite della stagione per assicurarsi un posto nella competizione europea.

Kolo Muani vuole solo la Juve: messi in stand by tutti gli altri club. La posizione dei bianconeri Bernardo Silva confessa: «Ho pensato spesso di lasciare il Manchester City. Ecco il motivo» Frattesi Juventus, la pista si complica: l’Inter pensa di inserire il centrocampista in uno scambio. Le ultimissime Juventus Next Gen, Oboavwoduo e Anghelè in Prima Squadra: come è andato l’allenamento dei due giovani bianconeri. I dettagli Licina Juve, il giovane fantasista cresce a vista d’occhio. E Spalletti ha un piano in mente per l’estate Italia Under 21 a valanga contro la Macedonia del Nord: 4-0 per gli azzurrini. Il recap riguardante Faticanti e Daffara Juventus Women, Supercoppa e Viareggio Cup al Museum. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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