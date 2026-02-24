Wesley | la freccia giallorossa che punta Champions e Mondiale

Wesley França ha attirato l’attenzione per la sua rapida crescita in campo, dopo aver firmato con la Roma per 30 milioni di euro complessivi. La sua presenza in attacco ha portato energia e nuove capacità alla squadra, soprattutto nelle partite più decisive. La società ha puntato su di lui per rafforzare l’attacco e puntare a obiettivi importanti come la qualificazione in Champions League e la conquista di un titolo internazionale.

Wesley França è senza dubbio una delle più liete sorprese della stagione della Roma. Il brasiliano, arrivato in estate per 25 milioni di euro + 5 di bonus dal Flamengo e fortemente voluto da Gasperini, ha conquistato tutti nella Capitale. Motore, duttilità tattica e mentalità vincente: caratteristiche fondamentali per proseguire la marcia verso la qualificazione alla Champions League con i giallorossi e conquistare la convocazione per il Mondiale con il suo Brasile. Centralità nel progetto Roma. Wesley è stato un giocatore espressamente richiesto da Gasperini, che lo avrebbe desiderato fin dai tempi dell'Atalanta. 🔗 Leggi su Sololaroma.it Wesley freccia di Gasperini, il retroscena di mercato: tentativo in estate della JuventusDurante l'ultima finestra di mercato, la Roma ha concentrato le sue attenzioni su Wesley Freccia, portandolo a Trigoria dopo un lungo corteggiamento e una trattativa con il Flamengo conclusa per 25 milioni di euro più bonus.