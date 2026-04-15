Il settore delle costruzioni sta affrontando un momento di grande criticità a causa dell’emergenza energetica che si sta diffondendo in Europa. Il Presidente di ANCE Reggio Calabria ha rivolto un appello alle autorità italiane e europee affinché intervengano per evitare possibili blocchi nei cantieri relativi ai progetti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). La situazione rischia di rallentare o fermare le attività in corso, con ripercussioni sul settore e sui lavori in programma.

Il Presidente di ANCE Reggio Calabria, Michele Laganà, ha lanciato un appello urgente verso il Governo e le istituzioni dell’Europa per gestire l’emergenza energetica che sta colpendo il settore delle costruzioni. La crisi, alimentata dalle tensioni geopolitiche nel Golfo e dal blocco dello stretto di Hormuz, minaccia direttamente la tenuta dei cantieri legati al PNRR, mettendo a rischio sia i tempi di consegna che la capacità del Paese di rendicontare gli investimenti. L’impatto della crisi energetica sui cronoprogrammi del PNRR. Le imprese edili si trovano attualmente in una posizione estremamente vulnerabile, intrappolate tra l’obbligo di rispettare scadenze temporali rigidissime per la chiusura degli interventi finanziati dal PNRR e una realtà operativa segnata dalla scarsità di materiali.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Emergenza energia: il rischio che i cantieri PNRR si fermino

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