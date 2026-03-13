Cantieri a rischio | costi alle stelle bloccano il Pnrr

Le imprese edili della Valle d’Aosta segnalano un blocco dei cantieri causato dall’aumento dei costi delle materie prime e del trasporto. La crescita dei prezzi sta influenzando i lavori in corso e mette in difficoltà i progetti legati al Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr). La situazione preoccupa gli operatori del settore, che chiedono interventi immediati per superare questa fase.

Le imprese edili della Valle d'Aosta hanno lanciato un segnale di allarme per il blocco dei cantieri a causa dell'impennata dei costi delle materie prime e del trasporto. Laurent Visini, presidente dell'Ance Valle d'Aosta, ha evidenziato come l'aumento dei prezzi del gasolio, del bitume e dei materiali plastici minacci la capacità di rispettare le scadenze tassative del Pnrr. La situazione richiede un intervento immediato per evitare la sospensione dei lavori o la crisi finanziaria delle aziende locali. Il peso logistico nel territorio montano. L'incremento dei costi non colpisce uniformemente tutte le regioni, ma assume una gravità particolare nella realtà valdostana a causa della sua conformazione geografica.