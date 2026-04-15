Emergenza al porto | terminata la messa in sicurezza del traghetto Maria Maddalena

Oggi, 15 aprile, sono state completate le operazioni di messa in sicurezza del traghetto Maria Maddalena al porto di Terracina. Le operazioni sono durate diversi giorni e hanno coinvolto le autorità competenti per garantire la stabilità e la sicurezza dell’imbarcazione. La conclusione di queste attività permette di riattivare le normali attività nel porto e di procedere con le eventuali verifiche successive.

Sono terminate oggi, mercoledì 15 aprile, le delicate operazioni di messa in sicurezza del traghetto Maria Maddalena al porto di Terracina. Come si ricorda, la nave lo scorso lunedì, a seguito di un cedimento degli ormeggi di prua, sospinta dall’azione del vento e del mare, si era posizionata di.🔗 Leggi su Latinatoday.it Notizie correlate Il traghetto "Maria Maddalena" rompe gli ormeggi in porto per il forte ventoA causa del forte vento di queste ore un traghetto ancorato al porto di Terracina ha rotto gli ormeggi. Messa in sicurezza la nave Maria Maddalena, la società armatrice più volte diffidataE' stato temporaneamente messo in sicurezza il traghetto "Maria Maddalena" che questa mattina, a causa delle condizioni meteomarine, ha rotto gli... Altri aggiornamenti Terracina, cede l’ormeggio della motonave Maria Maddalena: Guardia Costiera al lavoro per mettere in sicurezza il portoA Terracina cede l’ormeggio della motonave Maria Maddalena durante il maltempo. Guardia Costiera e operatori portuali evitano danni e mettono in sicurezza l’area ... latinaquotidiano.it Traghetto fuori controllo blocca l’imbocco del porto: emergenza per il maltempoIl Maria Maddalena, da anni in disarmo, si è staccato dagli ormeggi a causa del forte vento finendo di traverso. La Capitaneria è al lavoro per gestire l’emergenza ... latinaoggi.eu