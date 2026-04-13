Il traghetto Maria Maddalena rompe gli ormeggi in porto per il forte vento

Da latinatoday.it 13 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A causa del forte vento di queste ore un traghetto ancorato al porto di Terracina ha rotto gli ormeggi. Si tratta della nave di Laziomar “Maria Maddalena”, ormai in disuso e da diversi anni ancorata al porto. L'imbarcazione era stata costruita nel 1955, acquistata dalla compagnia italiana Nav.Ar.🔗 Leggi su Latinatoday.it

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