Il traghetto Maria Maddalena rompe gli ormeggi in porto per il forte vento

A causa del forte vento di queste ore un traghetto ancorato al porto di Terracina ha rotto gli ormeggi. Si tratta della nave di Laziomar “Maria Maddalena”, ormai in disuso e da diversi anni ancorata al porto. L'imbarcazione era stata costruita nel 1955, acquistata dalla compagnia italiana Nav.Ar.🔗 Leggi su Latinatoday.it

Maltempo Sardegna, traghetto in difficoltà a Porto Torres per la mareggiata: la nave rompe gli ormeggiI Sommozzatori e la squadra nautica dei Vigili del fuoco di Porto Torres, con il coordinamento della Capitaneria di Porto, sono intervenuti giovedì...

Troppi detriti all'imbocco del porto, la marineria non molla gli ormeggi e il sindaco chiede il tavolo di crisiIl maltempo ha inferto un altro duro colpo al settore della pesca, denuncia Doriano Camplone, presidente dell’associazione armatori Mimmo Grosso.