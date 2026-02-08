Il virus Nipah preoccupa le autorità sanitarie: arriva un vaccino sperimentale che sarà testato su 60 volontari. Il virus, che può passare dagli animali alle persone, è presente nell’Asia meridionale e sud-orientale. La sperimentazione nasce dalla necessità di trovare una soluzione rapida per contenere l’epidemia. I volontari si sottoporranno alle prime fasi di prova, mentre le autorità monitorano attentamente la diffusione del virus.

Il virus Nipah può trasmettersi dagli animali alle persone ed è diffuso nell’Asia meridionale e sud-orientale. Un team di ricercatori giapponese ha annunciato il primo test sull’uomo per il vaccino L’emergenza causata in Asia, in particolare in India, dal virus Nipah potrebbe avere presto fine. Un team di ricercatori giapponesi ha annunciato i primi test sull’uomo per un possibile vaccino. La ricerca dovrebbe partire i primi di aprile in Belgio. Per riuscire nella sperimentazione, 60 volontari si sottoporranno al vaccino nella prima fase dell’esperimento. Mentre, la seconda fase vedrà coinvolte circa 300 persone in Bangladesh tra i 18 e i 55 anni. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Virus Nipah, arriva il vaccino sperimentale contro l’emergenza: 60 volontari lo testeranno

Al via la sperimentazione di un nuovo vaccino contro il virus Nipah su 60 volontari.

Ad aprile in Giappone partirà la prima fase di test di un nuovo vaccino contro il virus Nipah.

