Bergamo | manifesti anti-allevamenti bloccati per immagini

A Bergamo sono stati bloccati tre manifesti della campagna contro gli allevamenti intensivi, provocando un acceso dibattito sulla libertà di espressione. Le immagini di alcuni di questi manifesti sono state considerate inappropriate e sono state rimosse, mentre altri sono rimasti esposti. L’episodio ha suscitato reazioni di vario genere tra cittadini e rappresentanti delle istituzioni.

A Bergamo, il dibattito sulla libertà di espressione si è acceso a seguito del blocco di tre manifesti della campagna contro gli allevamenti intensivi. La Lega Anti Vivisezione (LAV) ha definito la decisione come censura, mentre il Comune ha giustificato il divieto richiamando il regolamento sugli spazi pubblici. L’iniziativa, realizzata insieme all’influencer Adamo Romano, mirava a sensibilizzare i cittadini sulla condizione degli animali destinati alla macellazione. Tuttavia, la concessionaria comunale Abaco S.p.A., su parere negativo del Comitato di Controllo dell’Istituto dell’Autodisciplina Pubblicitaria (IAP), ha impedito l’affissione dei cartelloni. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Bergamo: manifesti anti-allevamenti bloccati per immagini Articoli correlati Leggi anche: Manifesti sugli allevamenti bloccati a Bergamo, Lav: “Censura”. Il Comune: “Immagini troppo crude, è il regolamento” Nuovi manifesti anti-Lotito: "Finché c'è lui...". E Forza Italia rispondeA Roma e provincia questa notte sono stati affissi manifesti con il logo di Forza Italia all'interno di un cerchio barrato e la scritta 'Finché c'è... Tutti gli aggiornamenti su Bergamo manifesti anti allevamenti... Discussioni sull' argomento Bergamo: censurata campagna LAV contro le crudeltà inflitte agli animali negli allevamenti - LAV; Bergamo, denuncia della LAV: censurati i manifesti sugli allevamenti. Censurata la nostra campagna contro lo sfruttamento di animali negli allevamenti, è inaccettabile: la denuncia della LAVA Bergamo la LAV non può affiggere manifesti sulle crudeltà negli allevamenti intesivi, censurati dallo IAP perché troppo crudi ... greenme.it Arcigay Bergamo accusa il Comune per i Manifesti tranfobici, Palazzo Frizzoni: Nessuna autorizzazione da parte nostraIl Comune di Bergamo è incoerente e silente attacca Arcigay Bergamo contro una serie di manifesti apparsi in città nella mattina di lunedì 9 giugno. Palazzo Frizzoni risponde: non vi è stata alcuna ... bergamonews.it Si conclude la campagna “Mobilità Sicura”, un anno di iniziative e attività di sensibilizzazione per promuovere una guida più attenta e responsabile. Automobile Club Bergamo #adv - facebook.com facebook L'Atalanta come l'Inter: sconfitta in Champions con un passivo di 5 gol. A Bergamo finisce 1-6 x.com