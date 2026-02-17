Trovato morto il poliziotto-eroe Ivan Francescon | salvò una bimba che stava per annegare a Jesolo aveva 52 anni

Ivan Francescon, il poliziotto che aveva salvato una bambina a Jesolo, è stato trovato morto nel fiume Brenta a Cadoneghe. La sua morte è stata causata da un incidente avvenuto mentre si trovava vicino all’acqua. Francescon aveva 52 anni e lavorava a Padova. La sua azione di salvataggio aveva attirato l'attenzione di molti, e ora il suo corpo è stato ritrovato in circostanze che stanno ancora emergendo.

Trovato nel fiume Brenta a Cadoneghe il corpo di Ivan Francescon, 52 anni, poliziotto di Padova. Era diventato noto per aver salvato una bimba a Jesolo. L'estate scorsa aveva salvato una bambina che rischiava di annegare in mare a Jesolo. Ieri, Ivan Francescon, 52 anni, assistente capo della polizia di Stato, in servizio al Reparto Prevenzione Crimine del Veneto.