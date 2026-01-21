Verrà ascoltata domani in commissione parlamentare Ornella Carnazza, coinvolta nelle indagini sulle scomparse di Emanuela Orlandi e Mirella Gregori. La seduta si concentra sulle testimonianze e sui nuovi sviluppi riguardanti questi casi irrisolti, con particolare attenzione alle conversazioni registrate e alle testimonianze di Carnazza e Marco Fassoni Accetti. La convocazione si inserisce nel quadro di approfondimenti finalizzati a fare chiarezza su eventi ancora avvolti nel mistero.

La commissione parlamentare di inchiesta che indaga sulle scomparse di Emanuela Orlandi e Mirella Gregori ha convoc ato Ornella Carnazza a Palazzo San Macuto per domani, giovedì 22 gennaio. La donna è stata legata sentimentalmente fotografo romano Marco Fassoni Accetti, l’uomo che si è auto-accusato dei rapimenti di Mirella ed Emanuela ma che non ha mai portato a una svolta concreta in entrambi i casi. I due hanno anche una figlia che oggi dovrebbe avere circa 34 anni. L’intercettazione. L’obiettivo della bicamerale è quello di approfondire i riferimenti a Emanuela Orlandi in una telefonata del 199 7. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Attento, adesso comincerò a raccontare tutte le cose che tu hai fatto con Emanuela Orlandi”: l’audio choc della telefonata tra Ornella Carnazza e Marco Fassoni Accetti

Caso Orlandi, la telefonata-choc tra Carnazza e Accetti: «Ora racconto cosa hai fatto con Emanuela…»Un’intercettazione telefonica tra Carnazza e Accetti ha rivelato dettagli che potrebbero influenzare significativamente le indagini sulla scomparsa di Emanuela Orlandi e Mirella Gregori.

Orlandi e Gregori scomparse, la telefonata all'«uomo nero» Marco Accetti: «Racconterò cosa hai fatto con Emanuela»Una telefonata coinvolgente lancia nuove ombre sul caso delle scomparse di Emanuela Orlandi e Mirella Gregori.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Argomenti discussi: Il caso Orlandi e la telefonata-choc tra Ornella Carnazza e Marco Accetti. Lei nel 1997 lo minacciò: Attento, ora racconto cosa hai fatto con Emanuela….

à Sappiamo che sei un cliente attento: non cerchi solo lo sconto, cerchi l’affare intelligente. Adesso che i nostri prezzi sono scesi al 60%, è il momento ideale per i tuoi acquisti strategici. é facebook

'ATTENTO, ORA RACCONTO COSA HAI FATTO CON EMANUELA' - L'INTERCETTAZIONE, DEL 1997, TRA MARCO... x.com