Commissione Orlandi chi è Ornella Carnazza | cosa la lega a Marco Accetti e cosa c'entra con Emanuela

Ornella Carnazza, membro della Commissione Orlandi, è nota per la sua relazione con Marco Fassoni Accetti, con cui ha condiviso un passato come compagna e convivente. La sua presenza domani nell’audizione della commissione bicamerale Orlandi-Gregori è attesa per chiarire i rapporti e i legami con Emanuela, contribuendo a fare luce su questioni di interesse pubblico.

Attesa per domani l'audizione in commissione bicamerale Orlandi-Gregori di Ornella Carnazza, ex compagna e convivente di Marco Fassoni Accetti.🔗 Leggi su Fanpage.it

“Racconterò cosa vuoi fare con Emanuela”: la Commissione Orlandi convoca Accetti e Carnazza per quell’intercettazione del 1997La Commissione parlamentare d’inchiesta sulla scomparsa di Emanuela Orlandi ha convocato Marco Accetti e Ornella Carnazza, in relazione all’intercettazione del 1997.

Caso Orlandi, la telefonata-choc tra Carnazza e Accetti: «Ora racconto cosa hai fatto con Emanuela…»Un’intercettazione telefonica tra Carnazza e Accetti ha rivelato dettagli che potrebbero influenzare significativamente le indagini sulla scomparsa di Emanuela Orlandi e Mirella Gregori.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Argomenti discussi: Il caso Orlandi e la telefonata-choc tra Ornella Carnazza e Marco Accetti. Lei nel 1997 lo minacciò: Attento, ora racconto cosa hai fatto con Emanuela…; Emanuela Orlandi, inchiesta parlamentare: incontro segreto in procura; La Commissione d'inchiesta Emanuela Orlandi-Mirella Gregori ascolterà Marco Fassoni Accetti; Emanuela Orlandi, la telefonata choc tra Marco Accetti e la fidanzata. Lei lo minacciò: Racconterò cosa hai fatto a quella ragazza.

Commissione Orlandi, chi è Ornella Carnazza: cosa la lega a Marco Accetti e cosa c’entra con EmanuelaAttesa per domani l'audizione in commissione bicamerale Orlandi-Gregori di Ornella Carnazza, ex compagna e convivente di Marco Fassoni Accetti ... fanpage.it

Racconterò cosa vuoi fare con Emanuela: la Commissione Orlandi convoca Accetti e Carnazza per quell’intercettazione del 1997Il fotografo nel 2013 si è autoaccusato del sequestro della quindicenne e di Mirella Gregori, ma gli inquirenti lo hanno ritenuto non credibile. Diversi elementi, tuttavia, sembrano avvalorare la sua ... tpi.it

Il caso Orlandi e la telefonata-choc tra Ornella Carnazza e Marco Accetti. Lei nel 1997 lo minacciò: «Attento, ora racconto cosa hai fatto con Emanuela. La donna convocata dalla commissione parlamentare per il 22 gennaio. La coppia litigava sull’affidamento - facebook.com facebook

Caso Orlandi-Gregori, svolta in commissione parlamentare: convocato il reo confesso Marco Accetti, audizione il 29 gennaio x.com