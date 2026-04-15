Un'azienda è stata multata dall'Autorità per aver selezionato le email di un ex dipendente senza il suo consenso. La società aveva accesso alle comunicazioni personali e professionali dell'ex dipendente, violando le norme sulla privacy. La decisione arriva dopo un'indagine che ha accertato come l'ex dipendente avesse diritto a richiedere l'accesso alle proprie email aziendali. La sanzione mira a tutelare i diritti dei lavoratori in materia di trattamento dei dati personali.

Il lavoratore può accedere alle e-mail del proprio account email aziendale e ai documenti presenti nel pc dopo la fine del rapporto di lavoro. Eventuali limitazioni devono essere motivate da specifiche e comprovate ragioni, come la tutela di segreti aziendali. Lo afferma il Garante per la protezione dei dati personali che ha accolto il reclamo di un ex dipendente di una compagnia assicurativa. L'uomo aveva chiesto copia dei messaggi della propria casella di posta elettronica aziendale e dei documenti salvati nel pc., La società aveva effettuato un accesso alla posta elettronica dell'ex dipendente e, dopo averne esaminato il contenuto, aveva fornito esclusivamente i messaggi ritenuti "strettamente personali", escludendo quelli legati all'attività lavorativa.🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Email aziendale, l'ex dipendente ha diritto a accedervi

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