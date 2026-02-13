E-mail aziendale attiva dopo il licenziamento multa salata per il diritto alla segretezza

Un'azienda ha ricevuto una multa salata perché ha aperto l'e-mail di un ex dipendente, violando le regole sulla privacy. La causa è il tentativo di accedere alla casella di posta elettronica aziendale dopo il licenziamento, una pratica che può compromettere la riservatezza dei dati. La vicenda ha sollevato l'attenzione sulla tutela del diritto alla segretezza, ricordando che l’accesso alle e-mail di un ex lavoratore deve rispettare precise normative. Nel caso specifico, l'Autorità ha sottolineato come questa pratica possa portare a sanzioni economiche significative.

L'accesso alla casella di posta elettronica aziendale di un dipendente, dopo la cessazione del rapporto lavorativo, può violare gravemente la normativa sulla privacy. A ribadirlo è il Garante per la protezione dei dati personali, che ha punito un'impresa friulana con una multa di 40mila euro (provvedimento 7542025), per aver gestito in modo illecito l'account e-mail di un ex amministratore delegato. Il caso in oggetto è un'ulteriore conferma di un orientamento, ormai consolidato dell'Autorità, in materia di gestione delle e-mail aziendali individualizzate, cioè quelle composte da nome eo cognome del dipendente.