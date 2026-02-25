AI legittimo licenziamento di un dipendente sostituibile con l' intelligenza artificiale per motivi di riorganizzazione aziendale - LA SENTENZA del Tribunale di Roma

Una sentenza del Tribunale di Roma legittima il licenziamento di un dipendente, sostituibile con l'intelligenza artificiale, per motivi di riorganizzazione aziendale. La vicenda trae origine dal licenziamento per giustificato motivo oggettivo intimato a una lavoratrice inquadrata nel livello IV del CCNL Commercio, impiegata come graphic designer all'interno del team creativo e marketing di una società operante nel settore della sicurezza informatica. Un licenziamento giustificato da una riorganizzazione aziendale, resasi tale dopo una grave crisi economico-finanziaria che avrebbe obbligato l'impresa ad intraprendere altre scelte. La sentenza sta già facendo discutere considerando che tocca un tema molto delicato, e cioè la sostituzione del lavoro umano con uno strumento come l'intelligenza artificiale. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

