AI legittimo licenziamento di un dipendente sostituibile con l' intelligenza artificiale per motivi di riorganizzazione aziendale - LA SENTENZA del Tribunale di Roma

Da ilgiornaleditalia.it 25 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
ai legittimo licenziamento di un dipendente sostituibile con l intelligenza artificiale per motivi di riorganizzazione aziendale la sentenza del tribunale di roma
© Ilgiornaleditalia.it - AI, legittimo licenziamento di un dipendente, sostituibile con l'intelligenza artificiale, per motivi di riorganizzazione aziendale - LA SENTENZA del Tribunale di Roma

Una sentenza del Tribunale di Roma legittima il licenziamento di un dipendente, sostituibile con l'intelligenza artificiale, per motivi di riorganizzazione aziendale. La vicenda trae origine dal licenziamento per giustificato motivo oggettivo intimato a una lavoratrice inquadrata nel livello IV del CCNL Commercio, impiegata come graphic designer all'interno del team creativo e marketing di una società operante nel settore della sicurezza informatica. Un licenziamento giustificato da una riorganizzazione aziendale, resasi tale dopo una grave crisi economico-finanziaria che avrebbe obbligato l'impresa ad intraprendere altre scelte. La sentenza sta già facendo discutere considerando che tocca un tema molto delicato, e cioè la sostituzione del lavoro umano con uno strumento come l'intelligenza artificiale. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

Leggi anche:
Intelligenza artificiale e licenziamento: la verità scomoda su quando è davvero legittimo
Licenziamento illeggittimo per un'infermiera, sentenza storica del Tribunale di Latina

82 - Tutta la verità sull’intelligenza artificiale e la disoccupazione

Video 82 - Tutta la verità sull’intelligenza artificiale e la disoccupazione

Argomenti discussi: Legittimo il licenziamento per introdurre la AI in azienda: la sentenza che fa discutere; Abuso dei permessi per assistenza a disabile: legittimo il licenziamento per giusta causa; Licenziamenti collettivi: il criterio di scelta dei lavoratori da licenziare; Il licenziamento disciplinare nell'era dei social media.