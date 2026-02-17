Parla la proprietaria del Sannazaro e attrice di Upas | Torneremo più forti di prima

Lara Sansone, proprietaria del Teatro Sannazaro e attrice di Un Posto al Sole, ha annunciato che il teatro riaprirà. La decisione arriva dopo un incendio che ha danneggiato la storica struttura di Napoli. Sansone ha detto: “Torneremo più forti di prima” e ha aggiunto che i lavori di ristrutturazione sono già in corso. La donna ha anche sottolineato l’impegno di tutta la squadra nel riprendere le attività il prima possibile. Questa mattina, gli attori della compagnia stabile si sono subito riuniti davanti al teatro.

"Vi assicuro che torneremo, torneremo più forti di prima". Queste le parole rivolte da Lara Sansone, imprenditrice teatrale che gestisce il Teatro Sannazaro di Napoli assieme al marito Sasà Vanorio, agli attori della compagnia stabile che questa mattina sono subito accorsi in via Chiaia appena saputo dell'incendio che ha distrutto il teatro. A riportare le parole di Lara Sansone è Lucio Pierri, attore della compagnia stabile del Sannazaro. “Per come lo conosciamo il Sannazaro non c'è più, ma lo ritroveremo molto presto. È l'impegno di una città, di Lara, di Sasà che hanno perso una fetta importante del loro cuore ma hanno la forza, la capacità e l'intelligenza per superare questo attimo di scoramento".🔗 Leggi su Napolitoday.it

