Elkann all' assemblea degli azionisti Ferrari | 2025 anno di nuovi inizi

Durante l'assemblea degli azionisti di Ferrari, il presidente e l’amministratore delegato hanno preso la parola. Elkann ha dichiarato che il 2025 sarà un anno di nuovi inizi per l’azienda. Entrambi hanno partecipato ai lavori dell’assemblea, che si è svolta in una sede dedicata ai soci. Nessuna altra informazione sulla discussione o sui dettagli delle decisioni prese è stata resa nota.

"Crediamo che Ferrari sia ben posizionata per produrre motori termici, ibridi ed elettrici. Crediamo che il futuro debba essere rispettoso di quello che vogliono i clienti e delle nuove regole sulle emissioni". Questo uno dei passaggi più rilevanti del discorso di John Elkann, intervenuto all'assemblea degli azionisti Ferrari tenutasi il 15 aprile ad Amsterdam. Elkann, confermato direttore esecutivo con il 79,4% dei voti, ha aperto l'assemblea sintetizzando l'ultima anno del marchio di Maranello e riflettendo sull'identità Ferrari: "Il 2025 è stato un anno di solida esecuzione e di importanti nuovi inizi. Ferrari, azienda unica nel suo genere, coniuga tradizione e innovazione, prestazioni ed emozione, disciplina e immaginazione.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Elkann all'assemblea degli azionisti Ferrari: "2025 anno di nuovi inizi" Notizie correlate Aumento capitale sociale per Monnalisa. L'ok dell'assemblea degli azionistiL’assemblea degli azionisti di Monnalisa spa ha dato l'ok e approvato un aumento di capitale di 1 milione di euro. Stellantis, l'ex Tavares pagato più di Filosa: 11 milioni dall'assemblea degli azionistiL'appuntamento è formale, ma proprio dall'evento forse più rituale nella vita di una azienda arriva la conferma che invece era meno scontata. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Stellantis, l’assemblea riconferma John Elkann; Stellantis: assemblea degli azionisti conferma Elkann amministratore esecutivo con 89% dei voti. Board si allarga da 11 a 12 membri; Elkann: Per Stellantis 2026 anno forte, poste le basi per la ripartenza; Stellantis, Elkann e Filosa agli azionisti in assemblea: reset necessario, ora crescita profittevole e focus sui clienti. All’assemblea degli azionisti ad Amsterdam il presidente del Ferrari ha indicato la strada per il rilancio in Formula 1 con i nuovi regolamentiAll’assemblea degli azionisti ad Amsterdam il presidente del Ferrari ha indicato la strada per il rilancio in Formula 1 con i nuovi regolamenti ... gazzetta.it Elkann, in F1 Ferrari concentrata al massimo per tornare più forte di primaFerrari sa che correre significa anche imparare e progredire. Dopo una stagione al di sotto delle nostre ambizioni, nel 2026 ci apprestiamo ad affrontare un nuovo campionato con nuovi regolamenti. (A ... ansa.it Elkann chiama a raccolta il team Ferrari: "Compatti e determinati per tornare più forti" #Ferrari #F1 #Elkann - facebook.com facebook Ferrari: Elkann, nel 2025 stagione F1 sotto attese, concentrati per essere più forti "La Ferrari sa che correre significa anche imparare e andare avanti. Dopo una stagione che non ha soddisfatto le nostre ambizioni, nel 2026 siamo entrati in un nuovo campionat x.com