Stellantis l' ex Tavares pagato più di Filosa | 11 milioni dall' assemblea degli azionisti

Durante l'assemblea degli azionisti è stato approvato il bilancio che prevede una retribuzione di 11 milioni di euro per l'ex amministratore delegato, pagata dall'azienda. Questa cifra supera quella riconosciuta a un altro dirigente della stessa società, che ha ricoperto la stessa posizione in passato. L'ex manager si è dimesso ufficialmente il 1° dicembre 2024, ma la somma è stata comunque approvata come parte della retribuzione per l'anno 2025.

L'appuntamento è formale, ma proprio dall'evento forse più rituale nella vita di una azienda arriva la conferma che invece era meno scontata. L'assemblea generale degli azionisti in programma il 14 aprile 2026 ad Amsterdam certifica come manager più pagato di Stellantis nel 2025 nientemeno che Carlos Tavares, dimessosi in effetti dalla carica di amministratore delegato prima che l'anno iniziasse, cioè il 1° dicembre 2024. Il suo successore Antonio Filosa e il presidente John Elkann guadagneranno in ogni caso meno di lui. Bisogna dare atto a Stellantis di aver ridimensionato negli anni in modo sostanziale il regime di retribuzioni rispetto a quanto previsto al momento della sua nascita, il 16 gennaio 2021.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Stellantis, l'ex Tavares pagato più di Filosa: 11 milioni dall'assemblea degli azionisti Stellantis, l’ex Carlos Tavares è ancora il più pagato: 11,9 milioni, guadagna più di ElkannCarlos Tavares pesa ancora pesantemente sulle casse di Stellantis, che nel suo rapporto annuale presentato assieme al bilancio si vede costretta a... Stellantis, ecco gli stipendi di Filosa ed Elkann nell’anno nero per i conti. Ma il più pagato è ancora TavaresNell’anno nero per i conti, le tre figure apicali di Stellantis, una delle quali non ha lavorato nemmeno per un giorno per l’azienda, sono costate...