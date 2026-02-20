I tre giudici conservatori che hanno votato con i liberal per bocciare i dazi Usa | ecco chi ha tradito Trump
Tre giudici conservatori si sono uniti ai giudici liberali per annullare i dazi imposti da Trump. La Corte Suprema ha deciso che l’ex presidente ha agito senza l’approvazione del Congresso, imponendo tariffe globali in modo unilaterale. La decisione ha coinvolto anche alcune iniziative commerciali contro la Cina. La sentenza rappresenta un colpo per l’operato di Trump in materia economica e commerciale. La questione ora potrebbe tornare alla ribalta nei dibattiti politici.
Sei favorevoli e tre contrari. Con questi voti la Corte Suprema degli Stati Uniti ha stabilito che Donald Trump ha violato la legge federale imponendo unilateralmente dazi globali senza il via libera del Congresso. Una decisione che ha provato l’ irritazione del presidente Usa e che è arrivata grazie al “ tradimento ” di tre giudici conservatori che hanno votato con i tre liberal. L’organo, infatti, è composto da nove giudici, che vengono nominati dal presidente in carica e poi devono essere confermati a maggioranza dal Senato: sei degli attuali componenti sono stati nominati da presidenti repubblicani – tre proprio da Trump – e tre da presidenti democratici.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Leggi anche: Dazi, chi sono i tre giudici conservatori che hanno tradito Trump (due li ha nominati lui)
Leggi anche: Schiaffo della Corte suprema ai dazi: chi sono i 3 giudici conservatori che hanno "tradito" TrumpVedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Longoni e Palmigiano, l’arte in salotto come dialogo aperto; La Corte Suprema ha bocciato i dazi con 6 voti a favore, 3 contro; Totti e il business del padel: 1,3 milioni di fondi pubblici per i campi alla Magliana; Remigration Summit a Gallarate, l’organizzatore a processo per le frasi social: istigazione all’odio.
Dazi Usa, chi sono i tre giudici conservatori che hanno 'voltato le spalle' a TrumpA favore della linea della Casa Bianca si sono espressi i tre esponenti dell'ala conservatrice, Clarence Thomas, Samuel Alito e Brett Kavanaugh ... adnkronos.com
Chi sono i tre giudici che hanno 'tradito' Trump alla Corte Suprema sui daziLa sentenza della Corte Suprema che ha bocciato i dazi di Donald Trump ha visto tre giudici conservatori 'tradire' il presidente e votare con i tre liberal. Gorsuch e il presidente John Roberts. A ... ansa.it
I giudici hanno deciso che il tycoon, così come ogni altro presidente Usa, non ha il potere di stabilire tariffe doganali: a negare questa possibilità è l'International Emergency Powers Act, la stessa legge a cui Trump ha in realtà fatto ricorso per giustificare i dazi - facebook.com facebook
La Corte Suprema USA umilia il servilismo italiano ed europeo: i dazi di Trump sono illegali. E mentre Von der Leyen li ha accettati supinamente e il governo Meloni spacciava il colpo al cuore del Made in Italy come un'opportunità, i giudici americani smontan x.com