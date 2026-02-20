I tre giudici conservatori che hanno votato con i liberal per bocciare i dazi Usa | ecco chi ha tradito Trump

Tre giudici conservatori si sono uniti ai giudici liberali per annullare i dazi imposti da Trump. La Corte Suprema ha deciso che l’ex presidente ha agito senza l’approvazione del Congresso, imponendo tariffe globali in modo unilaterale. La decisione ha coinvolto anche alcune iniziative commerciali contro la Cina. La sentenza rappresenta un colpo per l’operato di Trump in materia economica e commerciale. La questione ora potrebbe tornare alla ribalta nei dibattiti politici.

Sei favorevoli e tre contrari. Con questi voti la Corte Suprema degli Stati Uniti ha stabilito che Donald Trump ha violato la legge federale imponendo unilateralmente dazi globali senza il via libera del Congresso. Una decisione che ha provato l' irritazione del presidente Usa e che è arrivata grazie al " tradimento " di tre giudici conservatori che hanno votato con i tre liberal. L'organo, infatti, è composto da nove giudici, che vengono nominati dal presidente in carica e poi devono essere confermati a maggioranza dal Senato: sei degli attuali componenti sono stati nominati da presidenti repubblicani – tre proprio da Trump – e tre da presidenti democratici.

