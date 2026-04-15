Elezioni una poltrona per quattro Anche la Lega appoggia Venturi

Nel centrodestra si registra una svolta: la Lega ha deciso di sostenere ufficialmente il candidato Venturi alle prossime elezioni amministrative di fine maggio a Figline e Incisa. Dopo settimane di tensioni e discussioni, i partiti del fronte si sono accordati per presentarsi uniti, garantendo così un fronte compatto in vista del voto. La notizia segna una stabilizzazione della coalizione in vista delle elezioni comunali.

Pace fatta nel centrodestra che sembra finalmente aver trovato una quadra per andare compatto, almeno sul fronte dei partiti, all’appuntamento con le amministrative di fine maggio a Figline e Incisa. Dopo due settimane di clima ansiogeno, arriva il sì ufficiale della Lega al candidato unico: anche il Carroccio appoggia Enrico Venturi. "Una scelta che punta a unire il centrodestra, capace di rappresentare una reale alternativa per il territorio" dicono dal partito. Il beneplacito alla candidatura a sindaco di Venturi, consigliere comunale uscente iscritto a Fratelli d’Italia, arriva dal segretario provinciale della Lega Federico Bussolin. E la motivazione sa di benemerenza: "Per la sua capacità di interpretare la voglia di cambiamento dei cittadini".🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Elezioni, una poltrona per quattro. Anche la Lega appoggia Venturi Elezioni, una poltrona per quattro. C’è anche il candidato Vito TroianiSi aggiunge un quarto candidato alla lista di coloro che concorrono per la carica di sindaco di Comacchio. Una poltrona per quattro. Sinistra per l’Alternativa candida Sara BartoloniSara Bartoloni è la candidata sindaco per la lista "Sinistra per l’Alternativa", coalizione composta dal Partito Comunista Italiano, Potere al Popolo...