Sara Bartoloni è stata ufficialmente annunciata come candidata sindaco dalla coalizione di sinistra denominata

Sara Bartoloni è la candidata sindaco per la lista " Sinistra per l’Alternativa ", coalizione composta dal Partito Comunista Italiano, Potere al Popolo e dal Partito della Rifondazione Comunista. "Ferroviera, attivista ecologista, contro le guerre e contro le spese militari", si definisce, incarna – dicono dalla coalizione che la sostiene - "un progetto politico fondato sulla giustizia sociale, la tutela dell’ambiente e il rifiuto dell’ economia di guerra. Da anni in prima linea contro le privatizzazioni e lo sfruttamento del lavoro, pone al centro del suo programma il rilancio di servizi pubblici universali e gratuiti: dalla scuola alla sanità, fino a un sistema ferroviario che sia realmente efficiente e sicuro". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Una poltrona per quattro. Sinistra per l’Alternativa candida Sara Bartoloni

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