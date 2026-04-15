Nelle ultime elezioni, Forza Italia ha presentato una squadra di candidati composta anche da atleti e sportivi. Tra questi, figura Simone Saltarelli, che rappresenta il gruppo di sportivi scelti come portabandiera. La lista degli indipendenti include anche altri nomi legati al mondo dello sport, con l’obiettivo di portare un’attenzione particolare alle tematiche sportive e del settore.

Forza Italia cala gli assi: Simone Saltarelli è il portabandiera della squadra di atleti e sportivi in lista da indipendenti. "Una candidatura forte – spiega il capolista di Forza Italia Roberto Paradisi – in perfetta linea con la nostra idea di città e di impegno civico. Puntiamo sullo sport, sui giovani e sul futuro, senza vessilli ideologici. Simone Saltarelli rappresenta, a livello mondiale, un volto determinato, serio e pulito dello sport e ci mette la faccia, nella sua Senigallia, per rilanciare un settore e un mondo che dovrà essere il volano (anche turistico) della città". Come tutti gli sportivi in lista (tra le candidature e le collaborazioni vi sono altre sorprese e nomi notissimi), si presenta da indipendente portando una ventata civica vera nel centrodestra.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Elezioni, sportivi con FI: c’è il campione Saltarelli

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