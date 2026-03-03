Elezioni comunali Martusciello FI | A breve il candidato a Salerno Marenghi? Nome autorevole

Martusciello di Forza Italia ha annunciato che a breve verrà presentato il candidato sindaco a Salerno, definendolo un nome autorevole. Ha inoltre precisato che le elezioni comunali di Avellino e Salerno sono due eventi distinti e non collegati, rientrando nel piano regionale di scegliere le candidature in anticipo e con accordi tra le parti.

Il segretario regionale di Forza Italia rilancia la campagna per il Sì al referendum sulla riforma della giustizia e apre al candidato sindaco indicato da Fratelli d'Italia Le elezioni comunali ad Avellino e a Salerno "non sono due vicende collegate, rientrano nel ragionamento che abbiamo fatto nel tavolo regionale, quello di arrivare a candidature scelte in anticipo e in accordo. Stiamo facendo le ultime verifiche ad Avellino e, poi, immagino che la settimana successiva potremo annunciare i due candidati. Ovviamente, tutti i partiti sono oggi impegnati per il referendum, quindi non mi scandalizzerei se l'annuncio arrivasse il 25 marzo".