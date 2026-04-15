Elezioni Salvini apre a Marcato | Sarei contento di vederlo sindaco

Durante un'assemblea pubblica, un esponente politico ha espresso apertura nei confronti di un possibile candidato sindaco, affermando di essere contento di vedere questa persona alla guida della città. Ha commentato che, se il candidato desidera candidarsi, sarebbe felice di sostenerlo. La dichiarazione fa riferimento a una figura locale e alla possibilità di una candidatura per le prossime elezioni amministrative.

«Marcato candidato sindaco? Se vuole candidarsi sarei ben contento di avere uno come lui alla guida della città di Padova». Così Matteo Salvini ha risposto ai cronisti in merito alle prossime elezioni amministrative ieri, 14 aprile, tra gli stand del Vinitaly di Verona.Anche il segretario.🔗 Leggi su Padovaoggi.it Notizie correlate ‘La scodata’ di De Chiesa: “Con 3 medaglie sarei contento. Di Brignone mi interessa l’incolumità”CHI PENSI CHE POTREBBE AGGUANTARE L’ORO OLIMPICO SENZA AVER VINTO GARE QUEST’ANNO? Se mi fai questa domanda immaginando di essere al bar a giocare a... Tacconi: «Di Gregorio sembra in coma. Sarei contento se la Juve non andasse in Champions, così potrebbe cacciare tanti calciatori»Spalletti Juve, a che punto siamo per il rinnovo? Da Torino arrivano questi segnali sul futuro dell’allenatore: il punto Muharemovic Juve, c’è quel... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Ungheria, le minacce di Zelensky a Orban. Salvini: Disgustose e volgari. Vance: Scandaloso; Il centrodestra italiano diviso sulle elezioni in Ungheria; Le perplessità di Meloni sull’affidabilità di Magyar. E Salvini ora frena su Orban; Ungheria, Schlein: Ha perso anche Meloni. La premier plaude al vincitore: collaboreremo. Salvini: niente Elezioni anticipate, Governo tira dritto al 2027 | Fiducia in Meloni, Lega resta lealeSalvini con Tajani e Meloni, Governo esclude Elezioni anticipate: tiriamo dritti fino a fine legislatura. Legge elettorale e mosse UE: gli scenari ... ilsussidiario.net Elezioni Basilicata, Salvini: Vi meritate una regione che apre ai cittadini gli ospedaliVi meritate una Regione che invece di chiuderli gli ospedali si aprono ai cittadini. Così il ministro dell’Interno Salvini a Matera durante un comizio in una palestra. _Courtesy Facebook Salvini ... affaritaliani.it Il ministro per lo Sport e i giovani nel corso dell’audizione alla Commissione Cultura del Senato sulle prospettive di riforma del calcio italiano si è espresso sulle prossime elezioni federali - facebook.com facebook Solo la sinistra italiana poteva esultare per la vittoria di un candidato di centrodestra in Ungheria, nelle stesse elezioni in cui i progressisti scompaiono dal Parlamento. Non possiamo che augurargli di festeggiare tante altre vittorie… degli altri. x.com