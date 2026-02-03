Luca De Chiesa si dice soddisfatto con tre medaglie ai Giochi di Pechino. Non cerca l’oro, dice, ma preferisce rimanere con i piedi per terra. Parla anche di Federica Brignone, ammettendo che per ora le interessa solo la sua incolumità. Quando gli chiedono chi potrebbe sorprendere e vincere senza aver vinto ancora quest’anno, risponde senza esitazioni: Laura Pirovano e Dominik Paris. La sua chiacchierata mette in risalto la voglia di non sbilanciarsi troppo, ma anche la fid

CHI PENSI CHE POTREBBE AGGUANTARE L’ORO OLIMPICO SENZA AVER VINTO GARE QUEST’ANNO?. Se mi fai questa domanda immaginando di essere al bar a giocare a carte, tra gli italiani direi Laura Pirovano e Dominik Paris. Per gli stranieri invece l’americano Ryan Cochran-Siegle ed il finlandese Eduard Hallberg. POSSIBILE DUELLO GOGGIA-VONN. La Goggia si può giocare tutte le carte sia in discesa sia in superG. La Vonn era una delle grandissime favorite prima della caduta, adesso è una incognita. Andrà valutata la sua contusione ossea. Se non avrà dolore, allora l’americana sarà tra le papabili per la vittoria. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - ‘La scodata’ di De Chiesa: “Con 3 medaglie sarei contento. Di Brignone mi interessa l’incolumità”

Approfondimenti su De Chiesa OLIMPIADI

In un contesto di analisi tecnica, De Chiesa commenta le recenti prestazioni di Sofia Goggia, evidenziando un calo nella scorrevolezza rispetto alle stagioni precedenti.

L’articolo analizza le recenti performance di Sofia Goggia, evidenziando come la sua scorrevolezza sia diminuita rispetto alle stagioni precedenti.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su De Chiesa OLIMPIADI

Argomenti discussi: ‘La scodata’ di De Chiesa: Odermatt e Franzoni alla pari. Trocker e D’Antonio alle Olimpiadi? Bizzarro; Giada D’Antonio stravince uno slalom giovanile in Val di Fassa: distacchi biblici alla concorrenza!; Giovanni Franzoni farà tre gare alle Olimpiadi? C’è un posto vacante in gigante…; Giulia Valleriani si sfoga sui social per la mancata convocazione per le Olimpiadi: Non tutto chiede fretta.

‘La scodata’ di De Chiesa: Odermatt e Franzoni alla pari. Trocker e D’Antonio alle Olimpiadi? BizzarroGIOVANNI FRANZONI EREDE DI PARIS, MA CON CARATTERISTICHE DIVERSE Scia in maniera diversa. Paris ha sempre patito le curve più chiuse, Franzoni invece ... oasport.it

PIAN DI ROSE 18 GENNAIO 2026 TRADIZIONALE FESTA DI S.ANTONIO ABATE Benedizione degli alimenti per animali e benedizione degli animali nel campetto a fianco e davanti alla chiesa. Presenti un nutrito gruppo di cavalli della Scuderia la Scodata e t - facebook.com facebook