Tacconi | Di Gregorio sembra in coma Sarei contento se la Juve non andasse in Champions così potrebbe cacciare tanti calciatori

Da juventusnews24.com 23 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Tacconi ha commentato che Di Gregorio appare in uno stato di coma e ha commentato che sarebbe felice se la Juve non qualificasse alla Champions, perché così potrebbe liberarsi di alcuni calciatori. Ha aggiunto che questa decisione avrebbe effetti positivi sulla squadra e sulla società. La sua opinione ha suscitato discussioni tra i tifosi, che si chiedono come questa posizione influenzerà le future scelte del club. La questione rimane aperta e suscita molte reazioni.
tacconi di gregorio sembra in coma sarei contento se la juve non andasse in champions cos236 potrebbe cacciare tanti calciatori
© Juventusnews24.com - Tacconi: «Di Gregorio sembra in coma. Sarei contento se la Juve non andasse in Champions, così potrebbe cacciare tanti calciatori»

. Le parole. Stefano Tacconi, ex portiere della Juventus, ha parlato a Tuttosport senza risparmiare critiche pesanti alla rosa bianconera. DI GREGORIO – « Mi sembra in uno stato di coma. Purtroppo non è neanche colpa sua tutto quello che sta accadendo, però prendere gol a ogni tiro per un portiere è fonte di pensieri. Il contesto? Guardi quando c’è Bremer: è fondamentale. Ma ha avuto diversi infortuni in questa stagione, sta provando a recuperare e non è stato sempre semplice. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Tacconi sicuro: «Di Gregorio lo vedo molto intimorito, sicuramente non è tranquillo. Il motivo potrebbe essere questo»In questo articolo, si analizza lo stato emotivo di Di Gregorio, che sembra visibilmente intimorito e insicuro durante le recenti sessioni di allenamento.

Leggi anche: Amorim: «Sarei molto contento se Mainoo mi chiedesse di andare via in prestito»

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Juve senza Champions, sarei contento. Ma chi se li prende questi giocatori? Di Gregorio in coma; Di Gregorio flop: Juve, serve un portiere da Scudetto?; Di Gregorio ceduto, Vicario bocciato: Donnarumma alla Juve; La Juve deve ancora puntare su Gregorio? Tra errori, grandi parate e strategie di mercato - Vota il sondaggio.

tacconi di gregorio sembraTacconi a TS: Di Gregorio è in confusione. Senza Champions alcune facce non si vedrebbero piùLe parole dell'ex portiere bianconero su Di Gregorio e sul momento della squadra. msn.com

Tacconi difende Di Gregorio: «I momenti no sono inevitabili, non lo cambierei per Vicario». Le dichiarazioni dell’ex portiere alla Gazzetta dello SportTacconi difende Di Gregorio: «I momenti no sono inevitabili, non lo cambierei per Vicario». Le dichiarazioni dell’ex portiere alla Gazzetta dello Sport Stefano Tacconi, ex portiere della Juventus, ha ... juventusnews24.com