Elezioni a Cervia Boschetti lancia il ' Cantiere delle idee' | cinque incontri tematici

A Cervia, il candidato sindaco di centrosinistra ha annunciato l'avvio del “Cantiere delle Idee”, una serie di cinque incontri tematici dedicati alla definizione del programma amministrativo. L'iniziativa segue la presentazione pubblica della candidatura, avvenuta presso i Magazzini del Sale, e si propone di coinvolgere la comunità nella discussione su temi come il turismo e altri settori locali.

Dopo la presentazione pubblica della sua candidatura ai Magazzini del Sale, prende il via il “Cantiere delle Idee”, il percorso promosso dal candidato sindaco di Cervia di centrosinistra e civici Mirko Boschetti per costruire insieme alla città il programma amministrativo partendo da turismo e. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it Elezioni, Mirko Boschetti presenta la sua candidatura alla città: "Ecco le nostre idee per Cervia"In programma una serata per ufficializzare il cammino del candidato di centrosinistra alla città e annunciare alcune idee del suo programma: "Sarà un... Elezioni a Cervia, Mirko Boschetti è il candidato sindaco del Pd: l'ex assessore chiamato a guidare il centrosinistraScelto nel corso della direzione del Partito Democratico a Cervia: a lui il compito di riunire il campo largo per le amministrative di maggio Il... Temi più discussi: Elezioni, Mirko Boschetti presenta la sua candidatura alla città: Ecco le nostre idee per Cervia; Presentata la lista civica Per Cervia - Innovare insieme: ecco i candidati a sostegno di Mirko Boschetti; Il PD di Cervia presenta la lista dei candidati a sostegno di Boschetti. Ecco i 16 nomi; Elezioni a Cervia, corsa fra 5 candidati sindaco: in pole Boschetti (Pd), centrodestra molto diviso. Elezioni comunali a Cervia: il PRI pronto a presentare la propria lista a sostegno del candidato sindaco BoschettiSarà presentata lunedì 13 aprile alle ore 18, al dehor di fronte al Bar Dolce Amaro in viale Roma 3, la lista del PRI di Cervia, che si inserisce nella ... ravennanotizie.it Il candidato sindaco Boschetti: «Una città di seconde case è destinata a morire»Mirko Boschetti (Pd), candidato sindaco a Cervia per il centrosinistra, ha presentato il programma elettorale della coalizione ... ravennaedintorni.it Vado pazzo per i pedaggi ben riusciti Trump e lo sbilancio di guerra (al welfare) Hyperscalers a tutto gas Tokenizzazione, il videogame di borsa Cina, mutui sott'acqua e sofferenze sotterrate A cosa servono le elezioni in Italia Gli extrato x.com Will Media. . C’è un uomo che potrebbe mettere fine al dominio di Viktor Orbán in Ungheria. Si chiama Péter Magyar, ha 45 anni ed è il favorito alle elezioni di domenica, che dopo 16 anni potrebbero segnare la fine del governo di Orbán. Ce lo racconta @fede - facebook.com facebook