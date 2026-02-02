Elezioni Convocato il tavolo del centrosinistra Graziano | Costruire un programma partecipato

A Marcianise sono iniziate le manovre per le prossime elezioni comunali di maggio. Questa mattina è stato convocato il tavolo del centrosinistra, con l’obiettivo di costruire un programma condiviso e partecipato. I rappresentanti dei vari partiti si sono incontrati per discutere le strategie e cercare un accordo che possa unire le forze in vista del voto. Graziano, uno dei protagonisti, ha detto che l’obiettivo è coinvolgere attivamente i cittadini e creare un progetto che rifletta le esigenze della comunità. La campagna elettorale entra nel vivo.

Il deputato e commissario cittadino del Pd: "Marcianise ha bisogno di tornare a crescere con forza sul piano economico e sociale. Per farlo servono competenze, visione e spirito di servizio, non figure accentratrici" Partono le grandi manovre nel centrosinistra a Marcianise in vista delle elezioni comunali di maggio. E' stata infatti convocata per giovedì 12 febbraio, alle ore 18:30, la prima riunione del tavolo di coalizione, chiamato a definire metodo, contenuti e perimetro dell'alleanza. "L'incontro - fanno sapere dal Pd - rappresenta l'avvio di una fase di confronto strutturato che porterà, attraverso la condivisione delle regole e la costruzione del programma, alla successiva individuazione del candidato sindaco incaricato di guidare la coalizione.

