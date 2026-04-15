Elezioni comunali presentato il simbolo Ogni Giorno Reggio Calabria

È stato presentato il simbolo di un nuovo movimento alle elezioni comunali, intitolato

“Oggi non presentiamo semplicemente un simbolo elettorale. Oggi raccontiamo un percorso. Un’idea. Una visione che nasce da lontano e che, passo dopo passo, è diventata qualcosa di molto più grande di uno slogan.Sono le parole di Domenico Giannetta, consigliere regionale capogruppo di Forza Italia.🔗 Leggi su Reggiotoday.it

“Ogni Giorno Reggio Calabria”, Giannetta: convintamente al fianco di Cannizzaro

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