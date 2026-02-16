La rigida preparazione di Elettra Lamborghini per Sanremo | Dieta strettissima aerosol tutti i giorni

Elettra Lamborghini si impegna con grande determinazione per il suo ritorno a Sanremo, seguendo una dieta molto severa e usando l’aerosol ogni giorno. La cantante lavora duramente per arrivare al festival in forma, dedicando tempo e attenzione alla sua salute. In particolare, ha adottato un regime alimentare restrittivo e si sottopone regolarmente a trattamenti per migliorare la respirazione.

Come si prepara Elettra Lamborghini per Sanremo 26, la routine tra aerosol e corsa: “Sono a regime strettissimo”

Elettra Lamborghini si prepara per Sanremo 2026, motivo per cui segue una routine rigorosa tra aerosol e corsa.

Elettra Lamborghini fa l’aerosol sul tapis roulant: a cosa serve il trattamento per prepararsi a Sanremo

Elettra Lamborghini si sta sottoponendo a un trattamento che combina aerosolterapia e esercizio sul tapis roulant, in vista di Sanremo 2026.

