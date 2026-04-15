Elena Santarelli ha preso posizione a favore di Laila Hasanovic, la modella danese legata al tennista. La showgirl, dopo averla conosciuta, ha commentato che si tratta della ragazza adatta al tennista. La difesa arriva in risposta a chi ha definito la modella fredda, sottolineando invece la sua umiltà e dolcezza. La vicenda ha attirato l’attenzione sui social e tra gli appassionati di sport e spettacolo.

È bastato un semplice abbraccio tra Jannik Sinner e Laila Hasanovic, scambiato al termine del match contro Alcaraz a Montecarlo, per accendere il gossip. Un gesto composto e privo di effusioni plateali che, per alcuni, è apparso distante e freddo. A spegnere le polemiche e a restituire un’immagine ben diversa della giovane modella danese, tuttavia, è intervenuta Elena Santarelli con parole cariche di ammirazione. "Credo sia la ragazza giusta per un grande campione", ha scritto sui social la showgirl. Elena Santarelli non ha usato mezzi termini per descrivere la sua stima nei confronti di Laila Hasanovic. "Ho avuto modo di conoscerla qualche giorno fa: è discreta, umile, alla mano, dolce, disponibile, simpatica, composta e chic, mai fuori luogo.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Elena Santarelli difende Laila Hasanovic: "L'ho conosciuta, è la ragazza giusta per Sinner"

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