Angelo Pintus torna in tour con una nuova ora di stand up comedy al Palagalassi lo show Nabana
Dopo anni di assenza, Angelo Pintus torna sul palco con uno spettacolo tutto nuovo. Questa sera al Palagalassi presenta
Con “Nabana”, il comico Angelo Pintus torna a teatro con un nuovo tour e uno spettacolo che mescola comicità, riflessione e uno stile inconfondibile che abbraccia l'ironia con un tono sprezzante e imprevedibile. Venerdì 6 febbraio, sul palco del Gran teatro PalaGalassi, tra risate e momenti di verità, l’artista accompagnerà il pubblico in un viaggio divertente attraverso la vita quotidiana, le relazioni e le stranezze della contemporaneità. Il museo civico San Domenico apre alla grande mostra dedicata al Barocco: tra i 200 capolavori le opere di Bernini, Rubens e Fontana .🔗 Leggi su Forlitoday.it
