Infortunio Mbappé il Real Madrid perde il suo fuoriclasse | il francese salterà il ritorno dei playoff di Champions contro il Benfica

L’infortunio di Mbappé deriva da un fastidio muscolare durante l’allenamento e lo costringe a saltare la partita di ritorno contro il Benfica. Il giocatore francese ha subito un problema che lo ha tenuto lontano dal campo per alcuni giorni, e le analisi hanno confermato l’assenza. La squadra madrilena dovrà affrontare la sfida senza il suo attaccante più prolifico, che avrebbe potuto fare la differenza in questa fase cruciale.

