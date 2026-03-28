Via Avezzana a pezzi | il consigliere chiede interventi immediati per tutelare la sicurezza

Una delle principali strade di Santa Maria Capua Vetere è al centro di una denuncia politica a causa delle sue pessime condizioni. Un consigliere ha richiesto interventi immediati per garantire la sicurezza di chi percorre via Avezzana, che si trova in uno stato di degrado evidente. La questione è tornata a suscitare attenzione pubblica e politica sulla gestione e manutenzione della strada.

L'esponente di opposizione Corvino denuncia: "Cedimenti sempre più evidenti, tali da far temere possibili sprofondamenti. La tutela della sicurezza pubblica non può più attendere" Torna alta l’attenzione sulle condizioni di via Avezzana, una delle arterie più importanti di Santa Maria Capua Vetere, oggi al centro di una dura denuncia politica. A intervenire è Gianfranco Corvino, consigliere comunale di opposizione del gruppo Movimento 5 Stelle-Alleanza per la Città, che parla apertamente di una situazione “inaccettabile” e sempre più pericolosa. E sottolinea: “Via Avezzana rappresenta un asse viario strategico, quotidianamente attraversato da un traffico intenso. 🔗 Leggi su Casertanews.it © Casertanews.it - Via Avezzana "a pezzi": il consigliere chiede interventi immediati per tutelare la sicurezza Articoli correlati Spogliatoi inagibili a Villa Dante, FdI chiede interventi immediati per la piscinaI consiglieri comunali di Fratelli d’Italia segnalano infiltrazioni e danni strutturali negli spogliatoi dell’impianto natatorio e sollecitano... Leggi anche: Mancanza di stabilità per i lavoratori dell'Ospedale Moscati: la C.I.S.A.L. chiede interventi immediati