Il nuovo protocollo per l'edilizia mira a rafforzare le misure di sicurezza sul lavoro, in risposta a una media di 700 incidenti gravi all'anno e a quattro decessi negli ultimi dodici mesi. L'obiettivo è promuovere un ambiente più sicuro, riducendo i rischi e proteggendo la salute dei lavoratori attraverso regole chiare e pratiche preventive.

Una media di 700 incidenti gravi sul lavoro, spesso con menomazioni. Quattro morti negli ultimi 12 mesi. Il 2025 è stato duro, pur meno del 2024 in cui i morti erano stati 7. E in Prefettura si corre ai ripari. Risale all’alta mattina la firma in Prefettura del Protocollo operativo per la sicurezza sul lavoro nel settore dell’ edilizia. La sottoscrizione è il punto di arrivo di un percorso promosso dalla Prefettura che ha registrato l’adesione del Comando provinciale dei vigili del fuoco di Monza Brianza, di Ats Brianza, Inps, Ispettorato d’Area Metropolitana di Milano, Ufficio scolastico territoriale, associazioni di categoria Assimpredil Ance e Apa Confartigianato, nonché da Cgil, Cisl, Uil, Ugl e dalle articolazioni sindacali di settore Fillea Cgil, Filca Cisl, Feneal Uil. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Patto contro gli infortuni sul lavoro. Il nuovo protocollo per l’edilizia

Leggi anche: Edil 2026 Next, apre la strada il nuovo protocollo di intesa per l’edilizia sostenibile

Leggi anche: Mediobanca, caccia al nuovo dg, ruolo affidato ad interim a Melzi d’Eril; il gruppo tratta con Nagel sul patto di non concorrenza, Cda a lavoro sul retention plan

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Argomenti discussi: Patto contro gli infortuni sul lavoro. Il nuovo protocollo per l’edilizia; Infortuni sul lavoro in aumento nella Marca: boom tra gli over 65 e cresce l’allarme sicurezza; Cimitero di Staglieno, l’Info Point potenzia i servizi di valorizzazione del patrimonio storico-artistico grazie all'impegno di una studentessa; Coppa Italia di Volley, la Sprovieri Corigliano guarda al Taviano. De Patto: Con serenità e determinazione possiamo giocarcela · CosenzaChannel.it.

Patto contro gli infortuni sul lavoro. Il nuovo protocollo per l’ediliziaUna media di 700 incidenti gravi sul lavoro, spesso con menomazioni. Quattro morti negli ultimi 12 mesi. Il 2025 è stato duro, pur meno del 2024 in cui i morti erano stati 7. E in Prefettura si corre ... ilgiorno.it

Assicurazione infortuni domestici Inail, quanto si paga e per chi c’è la detrazioneInfortuni in casa: rischi, obblighi e tutele Inail. Scopri chi deve assicurarsi, quanto costa la polizza e cosa copre. La guida rapida ... quifinanza.it

Il buongiorno ai tifosi azzurri con l’attualità di giornata Gli infortuni continuano a tormentare il Napoli e la lista degli indisponibili si allunga ulteriormente. L’ultimo stop riguarda David Neres, costretto a fermarsi per diverse settimane, privando la squadra di un el facebook