Economia a Parma aumentano di oltre il 35% le startup innovative | sono 88
A fine 2025, nella provincia di Parma sono state registrate 88 startup innovative, con un incremento di oltre il 35% rispetto all’anno precedente. In base ai dati disponibili, si tratta di circa 19,2 imprese di questo tipo ogni 100 mila abitanti. Questo dato indica una crescita significativa del settore dell’innovazione nel territorio, riflettendo un aumento delle attività imprenditoriali legate alla tecnologia e alle nuove idee.
Il sistema dell'innovazione nella provincia di Parma conta 88 startup innovative a fine 2025, vale a dire 19,2 imprese di questo tipo ogni 100 mila abitanti.Un dato, quest’ultimo, che colloca Parma al 23° posto della graduatoria nazionale, e al terzo di quella regionale (dopo Bologna e Rimini).🔗 Leggi su Parmatoday.it
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