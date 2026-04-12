Bando AccelerUp | dalla Camera di commercio oltre 350mila euro per cinque startup innovative
La Camera di commercio ha stanziato oltre 350.000 euro attraverso il bando AccelerUp destinato a cinque startup innovative. L’iniziativa mira a sostenere lo sviluppo di nuove imprese nel settore tecnologico, offrendo contributi diretti ai progetti selezionati. I fondi vengono assegnati con l’obiettivo di favorire la crescita di realtà imprenditoriali emergenti e rafforzare il tessuto economico locale.
Il futuro economico del territorio passa attraverso l’innovazione tecnologica e il sostegno concreto alle nuove realtà imprenditoriali. Dopo l’approvazione della graduatoria di merito, entra nel vivo la fase operativa del bando AccelerUp 2025. L’iniziativa, approvata lo scorso settembre, ha.🔗 Leggi su Forlitoday.it
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